Двум российским территориям пообещали суперхолод

Очень холодная погода установится 3–4 октября в Новосибирской, Иркутской областях, Красноярском, Алтайском, Забайкальском краях, Тыве и Бурятии. Температура в указанных регионах Дальневосточного и Сибирского федеральных округов будет опускаться до 8–15 градусов мороза. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

"Начало октября будет очень холодным — суперхолодным — в некоторых регионах России. Погода будет соответствовать ноябрю в Тыве, Новосибирской области, Алтайском, Красноярском краях, Иркутской области. Там температура будет на 6–10 градусов ниже нормы до 3 октября, а в Тыве даже на 12 градусов. В Забайкальском крае и Бурятии период такой очень холодной погоды будет дольше — до 4 октября", — сказал синоптик.

Температура в этих регионах будет опускаться до 8–15 градусов мороза, добавил Вильфанд.