В Чехии задумались о психическом здоровье российских хоккеистов
Гадамчик: Недопуск россиян на матчи НХЛ в Праге нарушит психологическое здоровье игроков
Недопуск российских спортсменов до участия в матчах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в Праге отразится на их психологическом состоянии в дальнейшем. Такое мнение высказал президент Федерации хоккея Чехии Алоис Гадамчик.
"Контракт подписали до начала военных действий, когда Международная федерация хоккея ещё не исключила Россию, мы не можем из него выйти. Если бы мы просто отменили матчи, я бы это понял, но недопуск отдельных игроков просто нарушит психологию этих ребят", — цитирует Гадамчика Sport.cz.
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Ранее Министерство иностранных дел Чехии предупредило руководство НХЛ, что не гарантирует выдачу виз российским хоккеистам, которые планируют принять участие в вынесенных в Прагу матчах лиги. Регулярный чемпионат НХЛ откроется двумя встречами клубов "Нэшвилл Предаторз" и "Сан-Хосе Шаркс". Матчи состоятся 7 и 8 октября на O2 Arena в Праге.
NHL.com