В Чехии задумались о психическом здоровье российских хоккеистов

Недопуск российских спортсменов до участия в матчах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в Праге отразится на их психологическом состоянии в дальнейшем. Такое мнение высказал президент Федерации хоккея Чехии Алоис Гадамчик.

"Контракт подписали до начала военных действий, когда Международная федерация хоккея ещё не исключила Россию, мы не можем из него выйти. Если бы мы просто отменили матчи, я бы это понял, но недопуск отдельных игроков просто нарушит психологию этих ребят", — цитирует Гадамчика Sport.cz.