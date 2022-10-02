Daily Mail: Британцы сжигают коммунальные счета на акциях протеста
Тысячи домовладельцев в Лондоне подожгли пришедшие им счета за коммунальные услуги на крупных акциях протеста против повышения стоимости жизни, которые состоялись 1 октября. Митинги проходят на фоне роста цен на газ и электроэнергию, пишет Daily Mail.
По информации британского таблоида, "тысячи простых британцев" организовали шествие по центру Лондона для того, чтобы потребовать "экстренного реагирования на климат и кризис стоимости жизни". Протестующие подожгли три металлических контейнера возле вокзала Кингс-Кросс. Участникам акции протеста активисты раздавали поддельные "счета за топливо" с тем, чтобы пришедшие бросали их в огонь.
Издание утверждает, что на митинге присутствуют сторонники движения Don't Pay UK ("Не плати Соединённому Королевству"): его активисты уже получили порядка 200 тысяч обращений от домовладельцев, которые готовы не оплачивать счета, если власти не примут какие-либо меры для защиты беднейших семей.
Ранее, напомним, жители Уэльса вышли на митинг в столице — Кардиффе, — где выступили за выход страны из состава Соединённого Королевства. Участники шествия держали в руках флаги Уэльса, а также плакаты, содержащие призывы выйти из Великобритании.
ТАСС / АР / Rui Vieira