Daily Mail: Британцы сжигают коммунальные счета на акциях протеста

Тысячи домовладельцев в Лондоне подожгли пришедшие им счета за коммунальные услуги на крупных акциях протеста против повышения стоимости жизни, которые состоялись 1 октября. Митинги проходят на фоне роста цен на газ и электроэнергию, пишет Daily Mail.

По информации британского таблоида, "тысячи простых британцев" организовали шествие по центру Лондона для того, чтобы потребовать "экстренного реагирования на климат и кризис стоимости жизни". Протестующие подожгли три металлических контейнера возле вокзала Кингс-Кросс. Участникам акции протеста активисты раздавали поддельные "счета за топливо" с тем, чтобы пришедшие бросали их в огонь.

Издание утверждает, что на митинге присутствуют сторонники движения Don't Pay UK ("Не плати Соединённому Королевству"): его активисты уже получили порядка 200 тысяч обращений от домовладельцев, которые готовы не оплачивать счета, если власти не примут какие-либо меры для защиты беднейших семей.