Талалаев оценил слухи о своём новом назначении поговоркой

Бывший главный тренер грозненского "Ахмата" Андрей Талалаев прокомментировал информацию о его возможном назначении главой сборной Армении. Чтобы описать ситуацию ярче, специалист прибёг к известной старой поговорке.

"Говорят, что я могу возглавить национальную команду Армении? Говорят, что кур доят. Кто говорит, у того и спрашивайте", — приводит слова наставника Sport24.