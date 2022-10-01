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1 октября, 20:42

Талалаев оценил слухи о своём новом назначении поговоркой

Экс-тренер "Ахмата" Талалаев отреагировал на сообщения о назначении в сборную Армении

Бывший главный тренер грозненского "Ахмата" Андрей Талалаев прокомментировал информацию о его возможном назначении главой сборной Армении. Чтобы описать ситуацию ярче, специалист прибёг к известной старой поговорке.

Бывший тренер "Ахмата" Талалаев посещает курсы по управлению гневом

Бывший тренер "Ахмата" Талалаев посещает курсы по управлению гневом

"Говорят, что я могу возглавить национальную команду Армении? Говорят, что кур доят. Кто говорит, у того и спрашивайте", — приводит слова наставника Sport24.

Напомним, 12 сентября грозненский "Ахмат" уволил Талалаева с поста главного тренера команды. Это произошло в перерыве матча девятого тура чемпионата России против "Пари НН".

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ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Юлия Коновалова

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