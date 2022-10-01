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1 октября, 20:34

Трасс предупредила британцев о нестабильности из-за её политики

Трасс заявила о краткосрочной экономической нестабильности в Британии из-за её налоговой политики

Налоговая политика кабинета Лиз Трасс может привести к краткосрочному периоду экономической нестабильности в Великобритании. Этот факт признала сама британский премьер, её заявление приводит The Guardian.

"Сохранение статус-кво не даёт эффекта. Нас слишком долго сдерживали высокие налоги и низкие темпы роста. Мы должны быстрее добиваться результатов, поэтому я буду действовать по-новому. Это потребует от нас принимать трудные решения и приведёт к нестабильности в краткосрочной перспективе", приводит газета заявление Трасс.

Британии предрекли потерю статуса экономической державы по вине Лиз Трасс

Британии предрекли потерю статуса экономической державы по вине Лиз Трасс

Премьер высказала мнение, что, несмотря на то, что её экономическая политика может быть непопулярной, она всё же является именно тем, "что необходимо стране".

Ранее из-за российских референдумов Трасс пригрозила "парализовать военную машину" президента России Владимира Путина. У себя в соцсетях она написала, что никогда не признает Донецкую и Луганскую народные республики, а также Херсонскую и Запорожскую области в составе РФ.

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ТАСС / АР / Dan Kitwood

Юлия Коновалова

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