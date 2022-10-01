Трасс предупредила британцев о нестабильности из-за её политики

Налоговая политика кабинета Лиз Трасс может привести к краткосрочному периоду экономической нестабильности в Великобритании. Этот факт признала сама британский премьер, её заявление приводит The Guardian.

"Сохранение статус-кво не даёт эффекта. Нас слишком долго сдерживали высокие налоги и низкие темпы роста. Мы должны быстрее добиваться результатов, поэтому я буду действовать по-новому. Это потребует от нас принимать трудные решения и приведёт к нестабильности в краткосрочной перспективе", — приводит газета заявление Трасс.

Премьер высказала мнение, что, несмотря на то, что её экономическая политика может быть непопулярной, она всё же является именно тем, "что необходимо стране".