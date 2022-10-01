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1 октября, 19:58

"Кто тогда защищал бы?": Мобилизованные бойцы поделились боевым настроем

Минобороны РФ показало видео об условиях проживания мобилизованных и добровольцев

Мобилизованные российские военнослужащие и добровольцы рассказали об условиях содержания и огневой подготовке, а также поделились боевым настроем. Видео с историями бойцов опубликовало Минобороны России у себя в телеграм-канале.

© Telegram / Минобороны России

По словам бойцов, они довольны: их обеспечили летней и зимней одеждой, обувью, спальными мешками и прочим. Положительные впечатления у ребят остались от столовой. А помещения, где проживают мобилизованные, полностью укомплектованы для комфортного проживания: имеются сушилки для вещей, умывальники, душевая и туалет. Настрой боевой, бойцы верят в лучшее — мир в Донбассе, по их убеждению, должен наступить совсем скоро.

Мобилизованные бойцы осваивают в ДНР трофейное стрелковое оружие и гранатомёты

Мобилизованные бойцы осваивают в ДНР трофейное стрелковое оружие и гранатомёты

"Я бы не пошёл. Он бы не пошёл. Другой бы человек не пошёл. Кто бы там тогда был, кто защищал бы? Вперёд, какой ещё может быть настрой", — высказался, в частности, доброволец Сергей Швед.

Ранее Лайф писал о том, что мобилизованные из Ленинградской области проходят военную подготовку на общевойсковом полигоне Западного военного округа, а жители Астрахани проходят боевую подготовку в Чечне. По словам бойцов, "это всё несложно, только всё это рассчитано на мужчину с бодрым боевым духом".

Обложка ©

Telegram / Минобороны России

Юлия Коновалова

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