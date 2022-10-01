"Кто тогда защищал бы?": Мобилизованные бойцы поделились боевым настроем

Мобилизованные российские военнослужащие и добровольцы рассказали об условиях содержания и огневой подготовке, а также поделились боевым настроем. Видео с историями бойцов опубликовало Минобороны России у себя в телеграм-канале.

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По словам бойцов, они довольны: их обеспечили летней и зимней одеждой, обувью, спальными мешками и прочим. Положительные впечатления у ребят остались от столовой. А помещения, где проживают мобилизованные, полностью укомплектованы для комфортного проживания: имеются сушилки для вещей, умывальники, душевая и туалет. Настрой боевой, бойцы верят в лучшее — мир в Донбассе, по их убеждению, должен наступить совсем скоро.

"Я бы не пошёл. Он бы не пошёл. Другой бы человек не пошёл. Кто бы там тогда был, кто защищал бы? Вперёд, какой ещё может быть настрой", — высказался, в частности, доброволец Сергей Швед.