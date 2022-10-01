Ущерб от урагана "Иэн" встревожил Байдена

Власти США начинают оценивать ущерб, который был причинён из-за обрушившегося на американский штат Флорида урагана "Иэн". Руководство страны считает, что он может стать одним из самых разрушительных в истории Штатов. Об этом заявил глава государства Джо Байден.

"Мы начинаем оценивать масштабы разрушений во Флориде, которые, вероятно, могут стать одними из самых страшных в истории страны. Наши сердца болят за людей, чьи жизни были разрушены из-за этой бури. Мы с вами. И мы останемся с вами столько, сколько потребуется", — написал президент США в соцсетях.

Согласно последним данным, жертвами урагана "Иэн" во Флориде стали не менее 42 человек, около 1,3 миллиона потребителей в штате остаются без света. Разгул стихии спровоцировал в штате масштабные разрушения, парализовал работу аэропортов, а также телекоммуникационных сетей.