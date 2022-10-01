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1 октября, 19:25

Ущерб от урагана "Иэн" встревожил Байдена

Байден заявил, что ураган "Иэн" может стать одним из самых разрушительных в истории США

Власти США начинают оценивать ущерб, который был причинён из-за обрушившегося на американский штат Флорида урагана "Иэн". Руководство страны считает, что он может стать одним из самых разрушительных в истории Штатов. Об этом заявил глава государства Джо Байден.

"Мы начинаем оценивать масштабы разрушений во Флориде, которые, вероятно, могут стать одними из самых страшных в истории страны. Наши сердца болят за людей, чьи жизни были разрушены из-за этой бури. Мы с вами. И мы останемся с вами столько, сколько потребуется", — написал президент США в соцсетях.

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Согласно последним данным, жертвами урагана "Иэн" во Флориде стали не менее 42 человек, около 1,3 миллиона потребителей в штате остаются без света. Разгул стихии спровоцировал в штате масштабные разрушения, парализовал работу аэропортов, а также телекоммуникационных сетей.

Губернатор Флориды Рон Десантис ранее назвал ущерб своему штату от урагана "историческим", а разлив одной из местных рек охарактеризовал как событие, которое происходит раз в полтысячи лет.

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Ранее сообщалось, что Байден объявил режим ЧС во Флориде из-за урагана "Иэн". Лайф также рассказывал, что из-за урагана перенесли запуск корабля Crew Dragon к МКС с россиянкой Анной Кикиной на борту. Сейчас он назначен на 4 октября, а дополнительной датой запуска назначено 5 октября.

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ТАСС / AP / Steve Helber

Иван Косицын

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