Правительство РФ утвердило новое положение об аккредитации IT-компаний

Правительство России утвердило новое положение об аккредитации IT-компаний. Соответствующее постановление ведомства было опубликовано на интернет-портале правовой информации.

"Утвердить согласованное с Правительством Москвы прилагаемое положение о государственной аккредитации российских организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий", — говорится в постановлении.

Согласно документу, Минцифры до 1 ноября должно утвердить список видов деятельности, которую могут вести IT-компании, а до 1 декабря — регламент предоставления аккредитации таким организациям.