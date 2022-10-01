Правительство РФ утвердило новое положение об аккредитации IT-компаний
Правительство России утвердило новое положение об аккредитации IT-компаний. Соответствующее постановление ведомства было опубликовано на интернет-портале правовой информации.
"Утвердить согласованное с Правительством Москвы прилагаемое положение о государственной аккредитации российских организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий", — говорится в постановлении.
Согласно документу, Минцифры до 1 ноября должно утвердить список видов деятельности, которую могут вести IT-компании, а до 1 декабря — регламент предоставления аккредитации таким организациям.
Ранее Лайф писал, что Правительство РФ одобрило законопроект о бюджете России на 2023–2025 годы. При составлении документа ведомство исходило из необходимости исполнения социальных обязательств перед гражданами.
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