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1 октября, 18:54

Правительство РФ утвердило новое положение об аккредитации IT-компаний

Правительство России утвердило новое положение об аккредитации IT-компаний. Соответствующее постановление ведомства было опубликовано на интернет-портале правовой информации.

"Утвердить согласованное с Правительством Москвы прилагаемое положение о государственной аккредитации российских организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий", — говорится в постановлении.

Согласно документу, Минцифры до 1 ноября должно утвердить список видов деятельности, которую могут вести IT-компании, а до 1 декабря — регламент предоставления аккредитации таким организациям.

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Ранее Лайф писал, что Правительство РФ одобрило законопроект о бюджете России на 2023–2025 годы. При составлении документа ведомство исходило из необходимости исполнения социальных обязательств перед гражданами.

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Getty Images

Матвей Шандрыголов

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