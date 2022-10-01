На этот раз не к Плющенко: Александра Трусова снова ушла от Этери Тутберидзе

Серебряная призёрка Олимпиады-2022 в Пекине российская фигуристка Александра Трусова покинула группу Этери Тутберидзе и перешла к Светлане Соколовской. Об этом сообщают РБК, ТАСС и РИА "Новости" со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Причины перехода спортсменки к новому тренеру не уточняются. При этом стало известно, что Трусова тренируется в группе Светланы Соколовской уже в течение трёх дней.

Трусова занималась в группе Тутберидзе с 2016 года. Сезон 2020/2021 она провела в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, после чего вернулась в отделение "Хрустальный" центра спорта и образования "Самбо-70".

18-летняя фигуристка является бронзовой призёркой чемпионата мира, на европейских первенствах она дважды показывала третий результат. На Олимпиаде-2022 в Пекине Трусова первой в истории без падений исполнила пять четверных прыжков в произвольной программе и заняла в итоге второе место.