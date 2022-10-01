НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
1 октября, 18:41

Тысячи протестующих вышли на демонстрацию за независимость Уэльса

Жители Уэльса вышли на митинг в столице — Кардиффе — где выступили за выход страны из состава Соединённого Королевства. Об этом сообщает портал Wales Online.

Участники шествия держали в руках флаги Уэльса, а также плакаты, содержащие призывы выйти из Великобритании. В числе митингующих был замечен известный актёр Джуллиан Льюис Джонс, который сыграл роль в сериале "Дом дракона".

В Шотландии назначили дату референдума о независимости

В Шотландии назначили дату референдума о независимости

Ранее же Лайф сообщал, что неспокойно сейчас во всей Великобритании. Так, местные жители продолжают активно критиковать премьер-министра Лиз Трасс и призывают её покинуть свой пост из-за её угроз в адрес президента России Владимира Путина.

Обложка ©

Getty Images / Mike Kemp / In Pictures

Артур Белкин

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров