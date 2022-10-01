Тысячи протестующих вышли на демонстрацию за независимость Уэльса

Жители Уэльса вышли на митинг в столице — Кардиффе — где выступили за выход страны из состава Соединённого Королевства. Об этом сообщает портал Wales Online.

Участники шествия держали в руках флаги Уэльса, а также плакаты, содержащие призывы выйти из Великобритании. В числе митингующих был замечен известный актёр Джуллиан Льюис Джонс, который сыграл роль в сериале "Дом дракона".