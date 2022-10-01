Тысячи протестующих вышли на демонстрацию за независимость Уэльса
Жители Уэльса вышли на митинг в столице — Кардиффе — где выступили за выход страны из состава Соединённого Королевства. Об этом сообщает портал Wales Online.
Участники шествия держали в руках флаги Уэльса, а также плакаты, содержащие призывы выйти из Великобритании. В числе митингующих был замечен известный актёр Джуллиан Льюис Джонс, который сыграл роль в сериале "Дом дракона".
Ранее же Лайф сообщал, что неспокойно сейчас во всей Великобритании. Так, местные жители продолжают активно критиковать премьер-министра Лиз Трасс и призывают её покинуть свой пост из-за её угроз в адрес президента России Владимира Путина.
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