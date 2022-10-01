В Чите 33-летний бездомный попытался изнасиловать школьника
В Чите задержали бездомного, попытавшегося изнасиловать школьника
В Чите правоохранители задержали 33-летнего бездомного мужчину, который пытался изнасиловать школьника, об этом говорится на сайте забайкальского СК. В отношении бомжа возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на совершение насильственных действий сексуального характера".
Сам подозреваемый был допрошен следователями, а после — доставлен в больницу, где находится под наблюдением правоохранителей. После выписки из медучреждения будет решаться вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.
Ранее Лайф писал, что в Москве бездомный "Отелло" зарубил мачете мужа своей бывшей возлюбленной. Женщина успела выйти замуж за другого, но бомж, оказывается, её не забыл и учинил расправу над её супругом.
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