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1 октября, 18:31

В Чите 33-летний бездомный попытался изнасиловать школьника

В Чите задержали бездомного, попытавшегося изнасиловать школьника

В Чите правоохранители задержали 33-летнего бездомного мужчину, который пытался изнасиловать школьника, об этом говорится на сайте забайкальского СК. В отношении бомжа возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на совершение насильственных действий сексуального характера".

Сам подозреваемый был допрошен следователями, а после — доставлен в больницу, где находится под наблюдением правоохранителей. После выписки из медучреждения будет решаться вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

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Обложка ©

Unsplash.com

Матвей Шандрыголов

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