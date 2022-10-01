Германия, Швеция и Дания решили вместе расследовать диверсии на "Северных потоках"
Германия, Швеция и Дания планируют создать рабочую группу, которая займётся расследованием инцидентов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2", сообщила министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер.
"Мы хотим сформировать Joint Investigation Team — совместную следственную группу в соответствии с законодательством ЕС, в которую все три государства направят следователей", — заявила Фезер в интервью изданию Bild am Sonntag.
По словам главы ведомства, уже сейчас названные страны и Польша патрулируют море, задействуя силы и корабли германской федеральной полиции. Кроме того, имеющиеся данные говорят о том, что основная версия произошедшего — диверсия.
Напомним, что Служба внешней разведки РФ располагает материалами, указывающими на западный след в теракте на газопроводах "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2". Кроме того, в ночь перед аварией на газопроводах портал отслеживания авиаперелётов Flightradar зафиксировал в этом районе вертолёт Военно-воздушных сил США. Девятичасовой полёт был замечен примерно в 250 километрах от датского острова Борнхольм. Рядом с ним и произошли утечки газа. Европейские лидеры признали аварию на СП результатом диверсии.
Getty Images / Swedish Coast Guard Handout / Anadolu Agency