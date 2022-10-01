Германия, Швеция и Дания решили вместе расследовать диверсии на "Северных потоках"

Германия, Швеция и Дания планируют создать рабочую группу, которая займётся расследованием инцидентов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2", сообщила министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер.

"Мы хотим сформировать Joint Investigation Team — совместную следственную группу в соответствии с законодательством ЕС, в которую все три государства направят следователей", — заявила Фезер в интервью изданию Bild am Sonntag.