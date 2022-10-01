Бывшая участница "Дома-2" Лера Фрост вышла замуж за депутата Госдумы

Бывшая участница реалити-шоу "Дом-2" Лера Фрост объявила, что вышла замуж. В соцсетях она опубликовала фотографии в свадебном платье и с обручальным кольцом. Рядом с Фрост на фото её избранник — депутат Госдумы РФ от фракции "Новые люди" Антон Ткачёв.

"Ну всё, Ткачёва я", — написала девушка, добавив, что остальные подробности расскажет позже.

По некоторым данным, празднование состоялось в ресторане "Марио Village" в кругу родных и близких. Среди звёздных гостей, приглашённых на свадьбу, оказался дрессировщик Эдгард Запашный.