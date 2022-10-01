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1 октября, 18:19

Бывшая участница "Дома-2" Лера Фрост вышла замуж за депутата Госдумы

<p>Экс-участница "Дома-2" Лера Фрост вышла замуж за депутата Госдумы Антона Ткачёва. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / iamlerafrost</p>

Экс-участница "Дома-2" Лера Фрост вышла замуж за депутата Госдумы Антона Ткачёва. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / iamlerafrost

Бывшая участница реалити-шоу "Дом-2" Лера Фрост объявила, что вышла замуж. В соцсетях она опубликовала фотографии в свадебном платье и с обручальным кольцом. Рядом с Фрост на фото её избранник — депутат Госдумы РФ от фракции "Новые люди" Антон Ткачёв.

"Ну всё, Ткачёва я", — написала девушка, добавив, что остальные подробности расскажет позже.

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По некоторым данным, празднование состоялось в ресторане "Марио Village" в кругу родных и близких. Среди звёздных гостей, приглашённых на свадьбу, оказался дрессировщик Эдгард Запашный.

Ранее Лайф писал, что певица Манижа вышла замуж за режиссёра и клипмейкера Ладо Кватанию. Молодожёны обменялись кольцами в Николиной Горе в Подмосковье.

Иван Косицын

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