Бывшая участница "Дома-2" Лера Фрост вышла замуж за депутата Госдумы
Экс-участница "Дома-2" Лера Фрост вышла замуж за депутата Госдумы Антона Ткачёва. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / iamlerafrost
Бывшая участница реалити-шоу "Дом-2" Лера Фрост объявила, что вышла замуж. В соцсетях она опубликовала фотографии в свадебном платье и с обручальным кольцом. Рядом с Фрост на фото её избранник — депутат Госдумы РФ от фракции "Новые люди" Антон Ткачёв.
"Ну всё, Ткачёва я", — написала девушка, добавив, что остальные подробности расскажет позже.
По некоторым данным, празднование состоялось в ресторане "Марио Village" в кругу родных и близких. Среди звёздных гостей, приглашённых на свадьбу, оказался дрессировщик Эдгард Запашный.
Ранее Лайф писал, что певица Манижа вышла замуж за режиссёра и клипмейкера Ладо Кватанию. Молодожёны обменялись кольцами в Николиной Горе в Подмосковье.