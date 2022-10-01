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1 октября, 18:15
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Дуэт Путина с SHAMAN вышел в музыкальные тренды YouTube

Дуэт президента России Владимира Путина и певца Ярослава Дронова (SHAMAN) на Красной площади, а также хит исполнителя "ВСТАНЕМ" вышли в музыкальные тренды на российском "Ютубе". Об этом артист написал в своём телеграм-канале, а также поблагодарил фанатов за поддержку.

Песня исполнителя SHAMAN "ВСТАНЕМ"

"Родные! "ВСТАНЕМ" стало самым популярным видео российского "Ютуба" и весь день № 1 в музыкальных трендах видеоплатформы. Спасибо вам!" написал он.

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"Встанем": Митинг "Своих не бросаем" в Москве завершился выступлением Shaman

Ранее Лайф писал, что лидер фракции "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" в ГД Сергей Миронов призвал Владимира Путина дать певцу SHAMAN звание заслуженного артиста России. По словам политика, с просьбой о таком призыве к нему обращаются многие россияне.

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ТАСС / Щербак Александр

Матвей Шандрыголов

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