Причина приезда Примадонны раскрыта: Алла Пугачёва выставила на продажу замок в деревне Грязь

Советская и российская эстрадная певица Алла Пугачёва решила продать свой легендарный замок в деревне Грязь, ради которого недавно и возвращалась в Россию. Как пишет Mash, ценник артистка поставила соответствующий, оценив хоромы по достоинству.

Однако почему-то покупатели не находятся. Пока нет желающих приобрести замок за миллиард рублей даже среди самых преданных и богатых фанатов. Поэтому за жильём временно присматривает и там же поживает внук Примадонны — Никита Пресняков.

Кстати, Пугачёва в свой приезд также занималась и детьми, вернее их переводом из элитнейшей 1-й московской гимназии в Липках. Певица потребовала подготовить для неё их личные дела, табели успеваемости, медкарты и сведения о грамотах и наградах, чтобы не было проблем с переездом третьеклассников в Израиль.