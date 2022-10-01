Причина приезда Примадонны раскрыта: Алла Пугачёва выставила на продажу замок в деревне Грязь
Mash: Пугачёва выставила на продажу замок в деревне Грязь за миллиард рублей
Замок в деревне Грязь. Фото © Housechief.ru
Советская и российская эстрадная певица Алла Пугачёва решила продать свой легендарный замок в деревне Грязь, ради которого недавно и возвращалась в Россию. Как пишет Mash, ценник артистка поставила соответствующий, оценив хоромы по достоинству.
Однако почему-то покупатели не находятся. Пока нет желающих приобрести замок за миллиард рублей даже среди самых преданных и богатых фанатов. Поэтому за жильём временно присматривает и там же поживает внук Примадонны — Никита Пресняков.
Кстати, Пугачёва в свой приезд также занималась и детьми, вернее их переводом из элитнейшей 1-й московской гимназии в Липках. Певица потребовала подготовить для неё их личные дела, табели успеваемости, медкарты и сведения о грамотах и наградах, чтобы не было проблем с переездом третьеклассников в Израиль.
Напомним, Максим Галкин* и его супруга певица Алла Пугачёва вместе с детьми уехали в Израиль после начала спецоперации на Украине. Сама Примадонна опровергла слухи о том, что семья эмигрировала, говорила, что отправилась на отдых и лечение. При этом Галкин не раз резко критиковал в Сети действия России в Незалежной, а позднее был признан физлицом-иноагентом. Пугачёва вернулась в РФ в августе, пообещав навести "порядок в головах". Однако на днях собрала детей и спешно покинула Россию, улетев на частном самолёте за четыре миллиона рублей.
*Включён в реестр физлиц-иноагентов.