Страны ОПЕК+ проведут первую очную встречу с марта 2020 года

Страны – участницы ОПЕК+ проведут очную встречу 5 октября, говорится на сайте организации. Заседание состоится в Вене и будет первым с марта 2020 года, когда все собрания были переведены в онлайн-формат из-за пандемии коронавируса. Сначала состоится встреча министерского мониторингового кабинета, а позже — министров стран – участниц организации.

"45-е заседание Совместного министерского комитета по мониторингу (JMMC) и 33-е заседание министров ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, состоятся лично в Секретариате ОПЕК в Вене, Австрия, в среду, 5 октября 2022 года", — сказано в сообщении организации.