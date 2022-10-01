НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
1 октября, 10:05

Страны ОПЕК+ проведут первую очную встречу с марта 2020 года

Страны – участницы ОПЕК+ проведут очную встречу 5 октября, говорится на сайте организации. Заседание состоится в Вене и будет первым с марта 2020 года, когда все собрания были переведены в онлайн-формат из-за пандемии коронавируса. Сначала состоится встреча министерского мониторингового кабинета, а позже — министров стран – участниц организации.

"45-е заседание Совместного министерского комитета по мониторингу (JMMC) и 33-е заседание министров ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, состоятся лично в Секретариате ОПЕК в Вене, Австрия, в среду, 5 октября 2022 года", сказано в сообщении организации.

Новый генсек ОПЕК признал важность поставок из России

Новый генсек ОПЕК признал важность поставок из России

Ранее Лайф писал, что страны – члены ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на 100 тысяч баррелей в сутки, вернувшись к показателям августа. Такое решение было принято исходя из общего видения перспектив рынка со стороны стран – членов картеля.

Обложка ©

Unsplash.com

Матвей Шандрыголов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров