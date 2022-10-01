Монголия решила выдавать ВНЖ всем подавшим заявление россиянам
Монголия будет выдавать вид на жительство всем гражданам России, которые подадут для этого необходимые документы. Об этом сообщает информационный портал Central Asia Media.
"Граждане РФ обращаются с заявлением о пребывании в Монголии на определённый период времени. В связи с этой ситуацией принято решение о предоставлении соответствующей категории вида на жительство подавшим заявление гражданам РФ", — приводит портал заявление начальника отдела иммиграционного агентства Монголии Нэргуйна Ууганбаяра
Всего с 21 сентября через порт Алтанбулаг границу с Монголией пересекли 6268 граждан России. Более тысячи из них были проконсультированы по вопросам получения ВНЖ в стране. Стоит отметить, что без визы россияне могут находиться в Монголии 30 дней, после этого срок пребывания на территории страны нужно продлевать.
Ранее Лайф сообщал, что Европейская комиссия рекомендует странам Евросоюза не принимать от россиян заявки на визы, поданные в третьих странах.
ТАСС / АР / Mark Schiefelbein