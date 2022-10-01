Более 20 беженцев пострадали в жуткой аварии с фургоном в Чехии

Неподалёку от чешского города Бржецлав 21 беженец из Сирии пострадал в аварии с грузовым фургоном. Подробности происшествия рассказала представитель республиканской полиции Михаэла Ботхова.

ДТП произошло в районе границы со Словакией. Всего в фургоне находилось 29 нелегальных беженцев из Сирии. По словам представительницы правоохранительных органов, перевозивший их водитель отказался подчиняться приказу полицейских и начал на высокой скорости пытаться скрыться от них.

В Чехии 21 беженец из Сирии пострадал в аварии с фургоном. Видео © Twitter / PolicieCZ

"Пытаясь скрыться от полицейского преследования, водитель-контрабандист не справился с управлением и врезался в автомобили, стоявшие на одной из парковок в пригороде Бржецлава. Ранения получил 21 беженец, из них пять детей", — отметила Ботхова.

В итоге у шести пострадавших зафиксированы тяжёлые ранения, ещё у 15 — средней тяжести. Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.