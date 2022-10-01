ВСУ пять раз за два часа обстреляли Донецк

Вооружённые силы Украины (ВСУ) за два часа пять раз обстреляли ряд районов Донецка. Об этом говорится в сообщении представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Украинские силовики стреляли по Кировскому, Куйбышевскому и Петровскому районам города из артиллерии калибра 152 и 155 мм. В общей сложности было выпущено 17 снарядов. Как заметил мэр Донецка Алексей Кулемзин, в результате обстрелов более двух тысяч горожан остались без электроэнергии.