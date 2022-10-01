Какие "диетические" продукты мешают похудеть

Существует целый ряд продуктов, которые многие считают диетическими и надеются на то, что они могут помочь похудеть. Однако подобное мнение может быть ошибочно, ведь некоторые из них могут способствовать не снижению, а набору веса. Об этом "Вечерней Москве" рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург.

"Часто мы считаем диетическим галетное печенье. В магазине этого дела полно, но, если почитать состав, окажется, что это те же самые песочные печенья, просто сделанные под привычное нам галетное. Это довольно калорийный, жирный продукт. Если мы его едим, то получаем много калорий", — отметил Гинзбург.

С осторожностью стоит относиться к кисломолочным продуктам, которые сами по себе могут быть полезными, однако большое количество сахара в них способно негативно отразиться на их помощи в похудении. За диетические не стоит принимать сосиски, колбасу или же печёночный паштет, в составе которых также можно обнаружить немало жиров. Помешать сбросить лишние килограммы может подсолнечное масло в противовес оливковому и даже фруктовые соки.

"Мы все полагаем, что фрукты и соки — одно и то же, но это не так. Разница определяется тем, что из фруктов фруктоза впитывается не так быстро, а из соков — очень быстро. А фруктоза — довольно вредный сахар", — заявил Гинзбург.