В квартире в Ногинске нашли тело умершего несколько дней назад мальчика и его сошедшую с ума мать

В одной из квартир города Ногинска в Московской области обнаружено тело одиннадцатилетнего мальчика. По данным mk.ru, останки школьника были найдены 1 октября. Судя по состоянию трупа, с момента смерти прошло несколько дней, отметили в полиции.

По информации источника, мать школьника так и не смогла объяснить правоохранителям, что случилось с её ребёнком. У женщины зафиксированы психические отклонения. По факту обнаружения тела полиция начала расследование, подробности трагедии выясняются.