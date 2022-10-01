В квартире в Ногинске нашли тело умершего несколько дней назад мальчика и его сошедшую с ума мать
В Ногинске нашли тело 11-летнего мальчика, погибшего несколько дней назад
В одной из квартир города Ногинска в Московской области обнаружено тело одиннадцатилетнего мальчика. По данным mk.ru, останки школьника были найдены 1 октября. Судя по состоянию трупа, с момента смерти прошло несколько дней, отметили в полиции.
По информации источника, мать школьника так и не смогла объяснить правоохранителям, что случилось с её ребёнком. У женщины зафиксированы психические отклонения. По факту обнаружения тела полиция начала расследование, подробности трагедии выясняются.
Лайф также ранее сообщал, что в Подольске девочка утонула во время занятий синхронным плаванием, задержана тренер. По словам матери ребёнка, родители считали педагога профессионалом, к тому же у неё самой есть дети.
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