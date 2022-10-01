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1 октября, 17:56
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"С меня хватит!": Британцы потребовали отставки Трасс после угроз в адрес Путина

Пользователи Twitter пришли в ярость из-за слов Трасс о санкциях из-за референдумов

Пользователи Twitter раскритиковали премьер-министра Великобритании Лиз Трасс после её слов о готовности ввести новые санкции против РФ за включение ДНР, ЛНР, а также освобождённых территорий Украины в её состав. По словам политика, подобные меры должны будут парализовать "военную машину Владимира Путина".

В свою очередь комментаторы набросились на новоиспечённого премьер-министра за антироссийскую политику, которая вредит Великобритании.

"Почему бы не спросить британцев, в каком направлении мы хотим двигаться? Вы поддерживали незаконный украинский режим в течение восьми лет, а теперь подвергаете нас опасности... С меня хватит!" написал один из пользователей.

Другой комментатор возмутился, что Лондон тратит слишком много на военную помощь Киеву.

"Её слова можно расшифровать примерно так: правительство без колебаний потратит наши деньги на оружие и другие вещи, пока мы испытываем трудности", добавил он.

Ещё один комментатор отметил, что антироссийские санкции, введённые против России, больше вредят Британии.

"Вы должны были попытаться заключить мирное соглашение, но с самого начала пошли на эскалацию, заявив, что поддерживаете британских граждан, кто решил поучаствовать в боевых действиях на Украине", написал он.

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Ранее Лайф писал, что читатели издания The Times раскритиковали Лиз Трасс за её работу на посту премьер-министра Великобритании. Так, британскую экономику ждут трудные времена после прихода нового правительства.

Обложка ©

Getty Images / WPA Pool

Матвей Шандрыголов

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