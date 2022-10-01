Польша завершила строительство стены на границы с Белоруссией
Власти Польши сообщили о завершении строительства стены на границы страны с Белоруссией. Об этом в соцсетях написал пресс-секретарь министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарын.
"Польша завершила строительство пограничной стены на границе с Беларусью. Незаконный въезд в Польшу в настоящее время полностью заблокирован", — сообщил Жарын.
По его словам, теперь польская граница является "самой защищённой в Европе". Уже сейчас на ней ведутся установки заградительных сооружений и камер видеонаблюдения.
Ранее Лайф сообщал, что с 26 сентября Польша закрыла свои границы для россиян с шенгенскими визами. В частности, ограничение распространяется на путешествия в туристических, культурных, спортивных и деловых целях.
ТАСС / АР