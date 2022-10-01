НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
1 октября, 17:23

Польша завершила строительство стены на границы с Белоруссией

Власти Польши сообщили о завершении строительства стены на границы страны с Белоруссией. Об этом в соцсетях написал пресс-секретарь министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарын.

"Польша завершила строительство пограничной стены на границе с Беларусью. Незаконный въезд в Польшу в настоящее время полностью заблокирован", — сообщил Жарын.

По его словам, теперь польская граница является "самой защищённой в Европе". Уже сейчас на ней ведутся установки заградительных сооружений и камер видеонаблюдения.

В Польше планируют создать самую сильную сухопутную армию в Европе

В Польше планируют создать самую сильную сухопутную армию в Европе

Ранее Лайф сообщал, что с 26 сентября Польша закрыла свои границы для россиян с шенгенскими визами. В частности, ограничение распространяется на путешествия в туристических, культурных, спортивных и деловых целях.

Обложка ©

ТАСС / АР

Артур Белкин

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров