Жительница Горловки погибла в ходе обстрела со стороны ВСУ
В результате обстрела Горловки со стороны украинских военных погибла мирная жительница. Женщина скончалась в больнице, сообщил мэр города Иван Приходько.
"В результате украинской вооружённой агрессии погибла мирная жительница посёлка Бахмутка Никитовского района города Горловки. Женщина получила ранения, несовместимые с жизнью, и скончалась в больнице", — написал он в телеграм-канале.
Ранее сообщалось, что в результате обстрела украинскими войсками Кировского района Донецка погиб 74-летний мужчина. Как уточнялось, ВСУ обстреливают жилые кварталы города артиллерией калибра 152 мм с позиций в Красногоровке. Также они ведут огонь по мирным жителям из артиллерии НАТО калибра 155 мм.
ТАСС / Валентин Спринчак