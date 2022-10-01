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1 октября, 18:33

Мирная жительница погибла при обстреле Горловки со стороны ВСУ

В результате обстрела Горловки со стороны украинских военных погибла мирная жительница. Женщина скончалась в больнице, сообщил мэр города Иван Приходько.

"В результате украинской вооружённой агрессии погибла мирная жительница посёлка Бахмутка Никитовского района города Горловки. Женщина получила ранения, несовместимые с жизнью, и скончалась в больнице", — написал он в телеграм-канале.

ВСУ пять раз за два часа обстреляли Донецк

ВСУ пять раз за два часа обстреляли Донецк

Ранее сообщалось, что в результате обстрела украинскими войсками Кировского района Донецка погиб 74-летний мужчина. Как уточнялось, ВСУ обстреливают жилые кварталы города артиллерией калибра 152 мм с позиций в Красногоровке. Также они ведут огонь по мирным жителям из артиллерии НАТО калибра 155 мм.

В Херсоне задержали наводчика, передавшего ВСУ координаты для удара по жилому дому

В Херсоне задержали наводчика, передавшего ВСУ координаты для удара по жилому дому

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ТАСС / Валентин Спринчак

Иван Косицын

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