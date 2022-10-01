В результате обстрела Горловки со стороны украинских военных погибла мирная жительница. Женщина скончалась в больнице, сообщил мэр города Иван Приходько.

"В результате украинской вооружённой агрессии погибла мирная жительница посёлка Бахмутка Никитовского района города Горловки. Женщина получила ранения, несовместимые с жизнью, и скончалась в больнице", — написал он в телеграм-канале.