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Опубликовано 1 октября 2022, 18:33

Жительница Горловки погибла в ходе обстрела со стороны ВСУ

В результате обстрела Горловки со стороны украинских военных погибла мирная жительница. Женщина скончалась в больнице, сообщил мэр города Иван Приходько.

"В результате украинской вооружённой агрессии погибла мирная жительница посёлка Бахмутка Никитовского района города Горловки. Женщина получила ранения, несовместимые с жизнью, и скончалась в больнице", — написал он в телеграм-канале.

ВСУ пять раз за два часа обстреляли Донецк
ВСУ пять раз за два часа обстреляли Донецк

Ранее сообщалось, что в результате обстрела украинскими войсками Кировского района Донецка погиб 74-летний мужчина. Как уточнялось, ВСУ обстреливают жилые кварталы города артиллерией калибра 152 мм с позиций в Красногоровке. Также они ведут огонь по мирным жителям из артиллерии НАТО калибра 155 мм.

В Херсоне задержали наводчика, передавшего ВСУ координаты для удара по жилому дому
В Херсоне задержали наводчика, передавшего ВСУ координаты для удара по жилому дому
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ТАСС / Валентин Спринчак

Иван Косицын
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