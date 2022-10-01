Снаряд ВСУ попал в отводящую трубу ТЭС в Энергодаре

Один из снарядов, выпущенных ВСУ по городу Энергодару, попал в отводящую трубу местной ТЭС. Об этом сообщил глава администрации города Александр Волга.

"С сегодняшнего дня нанесено по инфраструктуре города огромнейшее количество ударов. В первую очередь удару крупному подверглась тепловая электростанция, даже было попадание в отводящую трубу", — заявил Волга в эфире "Соловьёв.Live".