Снаряд ВСУ попал в отводящую трубу ТЭС в Энергодаре
Один из снарядов, выпущенных ВСУ по городу Энергодару, попал в отводящую трубу местной ТЭС. Об этом сообщил глава администрации города Александр Волга.
"С сегодняшнего дня нанесено по инфраструктуре города огромнейшее количество ударов. В первую очередь удару крупному подверглась тепловая электростанция, даже было попадание в отводящую трубу", — заявил Волга в эфире "Соловьёв.Live".
Ранее Лайф сообщал, что бойцы ВСУ обстреляли прибрежную часть Энергодара в Запорожской области. Всего известно о 13 взрывах на территории города. О пострадавших и разрушениях гражданской инфраструктуры не сообщалось.