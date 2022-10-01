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Опубликовано 1 октября 2022, 18:48

Снаряд ВСУ попал в отводящую трубу ТЭС в Энергодаре

Один из снарядов, выпущенных ВСУ по городу Энергодару, попал в отводящую трубу местной ТЭС. Об этом сообщил глава администрации города Александр Волга.

"С сегодняшнего дня нанесено по инфраструктуре города огромнейшее количество ударов. В первую очередь удару крупному подверглась тепловая электростанция, даже было попадание в отводящую трубу", — заявил Волга в эфире "Соловьёв.Live".

ВСУ пять раз за два часа обстреляли Донецк
ВСУ пять раз за два часа обстреляли Донецк

Ранее Лайф сообщал, что бойцы ВСУ обстреляли прибрежную часть Энергодара в Запорожской области. Всего известно о 13 взрывах на территории города. О пострадавших и разрушениях гражданской инфраструктуры не сообщалось.

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Артур Белкин
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