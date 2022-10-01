Глава Минобороны ФРГ неожиданно посетила Одессу и пообещала ВСУ системы ПВО IRIS-T

Глава Минобороны Германии Кристина Ламбрехт прибыла в субботу, 1 октября, с необъявленным визитом в Одессу. Там она встретилась со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым и пообещала передать "в ближайшие дни" Киеву системы ПВО IRIS-T SLM. Об этом сообщает телеканал Die Welt.

"Украина сталкивается сейчас с невероятно большим количеством атак с воздуха, поэтому так важно, чтобы мы оказали ещё больше поддержки в отношении противовоздушной обороны", — отметила Ламбрехт.

Министерство обороны ФРГ в соцсетях подтвердило визит главы немецкого военного ведомства на Украину и встречу с Резниковым. В Минобороны Германии подчеркнули, что они будут поддерживать своих друзей "столь долго, сколько потребуется".