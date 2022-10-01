НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
1 октября, 19:02

Глава Минобороны ФРГ неожиданно посетила Одессу и пообещала ВСУ системы ПВО IRIS-T

Глава Минобороны Германии прибыла с необъявленным визитом на Украину

<p>Глава Минобороны Германии Кристина Ламбрехт прибыла в Одессу. © t.me / <a href="https://t.me/stranaua/67263" target="_blank" rel="noopener noreferrer">stranaua</a></p>

Глава Минобороны Германии Кристина Ламбрехт прибыла в Одессу. © t.me / stranaua

Глава Минобороны Германии Кристина Ламбрехт прибыла в субботу, 1 октября, с необъявленным визитом в Одессу. Там она встретилась со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым и пообещала передать "в ближайшие дни" Киеву системы ПВО IRIS-T SLM. Об этом сообщает телеканал Die Welt.

"Украина сталкивается сейчас с невероятно большим количеством атак с воздуха, поэтому так важно, чтобы мы оказали ещё больше поддержки в отношении противовоздушной обороны", — отметила Ламбрехт.

Бербок пообещала, что ФРГ в ближайшие недели поставит Украине систему ПВО IRIS-T

Бербок пообещала, что ФРГ в ближайшие недели поставит Украине систему ПВО IRIS-T

Министерство обороны ФРГ в соцсетях подтвердило визит главы немецкого военного ведомства на Украину и встречу с Резниковым. В Минобороны Германии подчеркнули, что они будут поддерживать своих друзей "столь долго, сколько потребуется".

Ранее сообщалось, что Германия поставит Украине ещё две реактивные системы залпового огня (РСЗО) Mars II ("Марс-2") и 50 бронемашин Dingo ("Динго").

Посол Мельник призвал ФРГ "поставить всё на карту" и передать ВСУ тяжёлое вооружение

Посол Мельник призвал ФРГ "поставить всё на карту" и передать ВСУ тяжёлое вооружение

Иван Косицын

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров