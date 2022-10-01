В Новой Каховке прогремело три взрыва, сработала система ПВО

По Новой Каховке нанесён ракетный удар со стороны украинских войск, об этом сообщает администрация города. По данным властей, в воздухе прогремело два взрыва, работает российская ПВО. Сообщается, что звучит сирена воздушной тревоги.

"Под непрерывную работу сирены в Новой Каховке работает ПВО: два воздушных взрыва", — сообщает администрация района у себя в канале в "Телеграме".

Система ПВО сработала также над Мелитополем. Как сообщает РИА "Новости", прозвучало три взрыва. Это произошло вечером 1 октября, примерно в 22 часа.