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1 октября, 19:36

В Новой Каховке прогремело три взрыва, сработала система ПВО

По Новой Каховке нанесён ракетный удар со стороны украинских войск, об этом сообщает администрация города. По данным властей, в воздухе прогремело два взрыва, работает российская ПВО. Сообщается, что звучит сирена воздушной тревоги.

"Под непрерывную работу сирены в Новой Каховке работает ПВО: два воздушных взрыва", — сообщает администрация района у себя в канале в "Телеграме".

Система ПВО сработала также над Мелитополем. Как сообщает РИА "Новости", прозвучало три взрыва. Это произошло вечером 1 октября, примерно в 22 часа.

В Новой Каховке сработала ПВО, город остался без света

В Новой Каховке сработала ПВО, город остался без света

Ранее Лайф сообщал, что российские силовики выявили и подорвали в Голопристанском районе Херсонской области самодельные взрывные устройства, которые были подготовлены для совершения терактов.

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Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Дмитрий Алексиевич

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