Музыкальный сервис SoundCloud попал под блокировку Роскомнадзора

Роскомнадзор заблокировал музыкальный стриминговый сервис SoundCloud, это было сделано по требованию Генпрокуратуры РФ.

SoundCloud — это онлайн-платформа и сайт с функциями соцсети. Они предназначены для распространения оцифрованной звуковой информации, включая музыку и подкасты. Согласно данным регулятора за 1 октября, сайт сервиса перестал функционировать в России. Работать пока продолжает мобильное приложение SoundCloud.