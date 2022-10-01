Музыкальный сервис SoundCloud попал под блокировку Роскомнадзора
Роскомнадзор ограничил доступ к сервису SoundCloud по требованию Генпрокуратуры
Роскомнадзор заблокировал музыкальный стриминговый сервис SoundCloud, это было сделано по требованию Генпрокуратуры РФ.
SoundCloud — это онлайн-платформа и сайт с функциями соцсети. Они предназначены для распространения оцифрованной звуковой информации, включая музыку и подкасты. Согласно данным регулятора за 1 октября, сайт сервиса перестал функционировать в России. Работать пока продолжает мобильное приложение SoundCloud.
В Роскомнадзоре проинформировали, что ограничение доступа было осуществлено в рамках блокировки сайтов, содержащих призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в незаконных массовых акциях.
Напомним, в феврале приземлившийся на поверхность Красной планеты марсоход Perseverance передал в NASA первые звуки с этой планеты. Это было сделано на сервисе SoundCloud.
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