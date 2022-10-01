Полянский обвинил французов в скандале в ООН

Франция, председательствующая в Совбезе ООН, устроила скандал, не позволив выступить на заседании официальному представителю "Газпрома" Сергею Куприянову. Об этом сообщил первый зампостпреда РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.

Накануне в Совбезе по инициативе России прошло заседание, связанное с инцидентами на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2". Куприянов выступил с докладом, а в конце заседания собирался озвучить комментарии к услышанному. Однако постпред Франции Николя де Ривьер отказал ему в такой возможности.

"Конец заседания омрачился скандалом с участием постпреда Франции Николя де Ривьера. Видимо, сорвавшись из-за неубедительности критики западного лагеря в отношении наших подходов, он в нарушение любых норм и практик СБ не позволил пресс-секретарю "Газпрома" Сергею Куприянову ответить на прозвучавшие некорректные обвинения в адрес этой компании", — написал Полянский в телеграм-канале.

Таким образом, по словам российского дипломата, французское председательство полностью себя изобличило, поскольку ранее призывы к диалогу и к учёту чужого мнения были визитной карточкой Франции в Совбезе. А как дошло до дела, всё свелось к банальной попытке заткнуть рот докладчику, добавил политик. По мнению Полянского, оппоненты не ожидали, что Россия вместо обвинений предоставит неоспоримые факты и попросит "включить голову и порассуждать логически". В итоге, констатировал российский дипломат, они выглядели "блекло и растерянно".