Читатели немецкого издания Die Welt жёстко раскритиковали призыв экс-посла Украины в Германии Андрея Мельника передать Киеву тяжёлое вооружение, в том числе боевые танки.

Ранее дипломат заявил, что Берлин должен "поставить всё на военную карту" и без промедления оснастить Украину всеми системами вооружения, включая танки Leopard. Многих пользователей возмутило очередное резкое высказывание Мельника. Они напомнили, что ФРГ не желает быть втянутой в полномасштабный конфликт с Россией.

"Какой же разжигатель войны! Должны ли мы ещё сильнее втягиваться в этот кризис? Германия может помогать другим государствам только в том случае, если эта помощь положительно влияет и на неё. Я беспокоюсь, что прямо сейчас мы занимаемся самоуничтожением сразу по всем фронтам", — высказался один из комментаторов.

"Военная риторика вызывает у меня отвращение! Таких людей нужно отправлять на передовую!" — добавил другой.

Ещё один юзер полагает, что Мельника одолела "мания величия". По его словам, власти Германии должны дистанцироваться от Украины. Некоторые немцы также заметили, что экс-посол Украины в ФРГ "будет выступать, пока не добьётся наступления конца света".

"Какой же всё-таки ненормальный", — пишет очередной читатель.

"Мельник и Зеленский радовались бы, если бы Германия оказалась в самом пекле конфликта. Они постоянно всех провоцируют, а потом первые прячутся за чужими спинами. Опасное нездоровое поведение!" — возмущается новый комментатор.

"Мельник — известный фашист и поклонник Бандеры. Он просто хочет втянуть всех в кризис, который касается только Украины", — негодует следующий пользователь.