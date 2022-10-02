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1 октября, 21:01

"На передовую!": Новый выпад Мельника в сторону Германии взбесил немцев

Читателей Die Welt возмутил призыв экс-посла Украины Мельника передать Киеву танки

Читатели немецкого издания Die Welt жёстко раскритиковали призыв экс-посла Украины в Германии Андрея Мельника передать Киеву тяжёлое вооружение, в том числе боевые танки.

Ранее дипломат заявил, что Берлин должен "поставить всё на военную карту" и без промедления оснастить Украину всеми системами вооружения, включая танки Leopard. Многих пользователей возмутило очередное резкое высказывание Мельника. Они напомнили, что ФРГ не желает быть втянутой в полномасштабный конфликт с Россией.

"Какой же разжигатель войны! Должны ли мы ещё сильнее втягиваться в этот кризис? Германия может помогать другим государствам только в том случае, если эта помощь положительно влияет и на неё. Я беспокоюсь, что прямо сейчас мы занимаемся самоуничтожением сразу по всем фронтам", — высказался один из комментаторов.

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"Военная риторика вызывает у меня отвращение! Таких людей нужно отправлять на передовую!" — добавил другой.

Ещё один юзер полагает, что Мельника одолела "мания величия". По его словам, власти Германии должны дистанцироваться от Украины. Некоторые немцы также заметили, что экс-посол Украины в ФРГ "будет выступать, пока не добьётся наступления конца света".

"Какой же всё-таки ненормальный", — пишет очередной читатель.

"Мельник и Зеленский радовались бы, если бы Германия оказалась в самом пекле конфликта. Они постоянно всех провоцируют, а потом первые прячутся за чужими спинами. Опасное нездоровое поведение!" — возмущается новый комментатор.

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"Мельник — известный фашист и поклонник Бандеры. Он просто хочет втянуть всех в кризис, который касается только Украины", — негодует следующий пользователь.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц объяснял, что не хочет поставлять на Украину немецкие танки, так как это может сильно усугубить глобальный конфликт. В свою очередь, глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба утверждал, что у Берлина нет "ни единого рационального аргумента", чтобы не поставлять эти вооружения.

Обложка ©

ТАСС / IMAGO / Christian Spicker

Иван Косицын

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