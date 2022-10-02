Гендиректор МАГАТЭ собрался посетить Москву и Киев

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси может посетить Москву и Киев в рамках усилий по созданию зоны ядерной безопасности и защиты вокруг Запорожской АЭС. В заявлении агентства уточняется, что визит главы организации в две столицы может состояться на следующей неделе.

Ранее Гросси заявлял, что защитная зона вокруг ЗАЭС должна быть создана в результате соглашения между Украиной и Россией.

"Генеральный директор Гросси продолжает свои консультации и [прилагает] другие усилия, направленные на скорейшее согласование и создание зоны ядерной безопасности и защиты вокруг ЗАЭС. Ожидается, что на следующей неделе он посетит Киев и Москву", — гласит текст заявления на официальном сайте МАГАТЭ.

Запорожская АЭС находится под контролем российских сил. В начале сентября станцию посетила миссия МАГАТЭ во главе с Гросси. После того как миссия покинула ЗАЭС, на ней остались два сотрудника агентства в качестве постоянных наблюдателей. Позднее МАГАТЭ опубликовало доклад, призвав создать вокруг Запорожской АЭС зону безопасности для предотвращения аварийных ситуаций из-за боевых действий.