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1 октября, 21:32

Гендиректор МАГАТЭ собрался посетить Москву и Киев

Глава МАГАТЭ Гросси на следующей неделе может посетить Москву и Киев

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси может посетить Москву и Киев в рамках усилий по созданию зоны ядерной безопасности и защиты вокруг Запорожской АЭС. В заявлении агентства уточняется, что визит главы организации в две столицы может состояться на следующей неделе.

Ранее Гросси заявлял, что защитная зона вокруг ЗАЭС должна быть создана в результате соглашения между Украиной и Россией.

"Генеральный директор Гросси продолжает свои консультации и [прилагает] другие усилия, направленные на скорейшее согласование и создание зоны ядерной безопасности и защиты вокруг ЗАЭС. Ожидается, что на следующей неделе он посетит Киев и Москву", — гласит текст заявления на официальном сайте МАГАТЭ.

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МАГАТЭ начало работу по созданию зоны безопасности вокруг ЗАЭС

Запорожская АЭС находится под контролем российских сил. В начале сентября станцию посетила миссия МАГАТЭ во главе с Гросси. После того как миссия покинула ЗАЭС, на ней остались два сотрудника агентства в качестве постоянных наблюдателей. Позднее МАГАТЭ опубликовало доклад, призвав создать вокруг Запорожской АЭС зону безопасности для предотвращения аварийных ситуаций из-за боевых действий.

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Лайф также информировал, что совет управляющих МАГАТЭ принял документ с требованием к России "немедленно прекратить все свои действия на территории ЗАЭС или на любом другом ядерном объекте Украины". Поддержку резолюции высказали 26 членов совета. Постпредство РФ при международных организациях в Вене расценило резолюцию МАГАТЭ по Запорожской АЭС как антироссийскую.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Иван Косицын

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