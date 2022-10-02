Ещё три жителя Горловки стали жертвами атаки ВСУ
Число погибших при обстреле Горловки со стороны ВСУ увеличилось до четырёх человек
После обстрелов Горловки со стороны украинских военных число погибших возросло до четырёх человек. Эту информацию привёл мэр города Иван Приходько. Ранее он сообщал, что в результате обстрела погибла мирная жительница. Женщина скончалась в больнице.
"К сожалению, в посёлке Бахмутка в результате обстрела украинских карателей погибло ещё трое мирных граждан. От рук вооружённых формирований Украины сегодня погибло четыре горловчанина", — написал мэр у себя в телеграм-канале.
Ранее сообщалось, что в результате обстрела украинскими войсками Кировского района Донецка погиб 74-летний мужчина. Как уточнялось, ВСУ обстреливают жилые кварталы города артиллерией калибра 152 мм с позиций в Красногоровке.
ТАСС / Валентин Спринчак