После обстрелов Горловки со стороны украинских военных число погибших возросло до четырёх человек. Эту информацию привёл мэр города Иван Приходько. Ранее он сообщал, что в результате обстрела погибла мирная жительница. Женщина скончалась в больнице.

"К сожалению, в посёлке Бахмутка в результате обстрела украинских карателей погибло ещё трое мирных граждан. От рук вооружённых формирований Украины сегодня погибло четыре горловчанина", — написал мэр у себя в телеграм-канале.