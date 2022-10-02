Зеленского уличили в желании столкнуть лбами Россию и НАТО
Global Times: Зеленский собирается вовлечь НАТО в военный конфликт с Москвой
Китайская газета Global Times обвинила президента Украины Владимира Зеленского в стремлении всеми доступными способами вовлечь НАТО в войну.
Автор публикации утверждает: украинский лидер хочет, чтобы все страны Североатлантического альянса помогли Киеву "вернуть то, что он потерял", заявку на ускоренное вступление Украины в НАТО Зеленский подал именно по этой причине.
"Президент Украины Владимир Зеленский отчаянно хотел членства в НАТО, поскольку он хочет заставить всё НАТО присоединиться и помочь Украине вернуть то, что она потеряла", — гласит текст статьи.
Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что двери альянса открыты, но сейчас он сконцентрируется на помощи Украине — это главная задача военного блока. Так политик прокомментировал заявление украинского лидера о заявке на ускоренное вступление.
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