Китайская газета Global Times обвинила президента Украины Владимира Зеленского в стремлении всеми доступными способами вовлечь НАТО в войну.

Автор публикации утверждает: украинский лидер хочет, чтобы все страны Североатлантического альянса помогли Киеву "вернуть то, что он потерял", заявку на ускоренное вступление Украины в НАТО Зеленский подал именно по этой причине.

"Президент Украины Владимир Зеленский отчаянно хотел членства в НАТО, поскольку он хочет заставить всё НАТО присоединиться и помочь Украине вернуть то, что она потеряла", — гласит текст статьи.