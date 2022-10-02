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1 октября, 23:02

Итальянская Eni получит российский газ не ранее 3 октября

Итальянская Eni сообщила, что не получит запрошенный у "Газпрома" на 2 октября газ

Итальянская нефтегазовая компания Eni заявила, что не получит голубое топливо, запрошенное ею у "Газпрома" на 2 октября. Об этом со ссылкой на релиз компании сообщает Reuters.

Как следует из заявления Eni, ожидается, что ситуация не изменится до 3 октября. Между тем в компании заверили, что "работают над исправлением ситуации".

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Ранее "Газпром" сообщил итальянской нефтегазовой группе Eni, что в cубботу, 1 октября, не сможет поставить газ из-за "невозможности его транспортировки" через Австрию. Как уточнили в российской госкорпорации, это произошло из-за отказа местного оператора подтверждать транспортные номинации. В концерне добавили, что работают над решением проблемы совместно с итальянскими покупателями.

Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын

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