Итальянская Eni получит российский газ не ранее 3 октября

Итальянская нефтегазовая компания Eni заявила, что не получит голубое топливо, запрошенное ею у "Газпрома" на 2 октября. Об этом со ссылкой на релиз компании сообщает Reuters.

Как следует из заявления Eni, ожидается, что ситуация не изменится до 3 октября. Между тем в компании заверили, что "работают над исправлением ситуации".