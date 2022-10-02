Пентагон: Решение о расширении НАТО должны принимать все члены альянса

США привержены стратегии "открытых дверей" НАТО, но подчёркивают, что решение о приёме в альянс новых членов должны принимать все страны блока. Об этом заявил американский министр обороны Ллойд Остин.

Таким образом он прокомментировал заявку Киева на присоединение к альянсу в ускоренном порядке. Ллойд пояснил, что приём новых членов в альянс является вопросом, который решается 30 странами НАТО (они, по его словам, проводят голосование), а также страной, которая стремится присоединиться к блоку.