Пентагон: Решение о расширении НАТО должны принимать все члены альянса
США привержены стратегии "открытых дверей" НАТО, но подчёркивают, что решение о приёме в альянс новых членов должны принимать все страны блока. Об этом заявил американский министр обороны Ллойд Остин.
Таким образом он прокомментировал заявку Киева на присоединение к альянсу в ускоренном порядке. Ллойд пояснил, что приём новых членов в альянс является вопросом, который решается 30 странами НАТО (они, по его словам, проводят голосование), а также страной, которая стремится присоединиться к блоку.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Он отметил, что де-факто Украина уже прошла свой путь в альянс.
ТАСС / АР / Olivier Matthys