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1 октября, 23:18

Пентагон: Решение о расширении НАТО должны принимать все члены альянса

США привержены стратегии "открытых дверей" НАТО, но подчёркивают, что решение о приёме в альянс новых членов должны принимать все страны блока. Об этом заявил американский министр обороны Ллойд Остин.

Таким образом он прокомментировал заявку Киева на присоединение к альянсу в ускоренном порядке. Ллойд пояснил, что приём новых членов в альянс является вопросом, который решается 30 странами НАТО (они, по его словам, проводят голосование), а также страной, которая стремится присоединиться к блоку.

В офисе Зеленского озвучили возможные сроки вступления Украины в НАТО

В офисе Зеленского озвучили возможные сроки вступления Украины в НАТО

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Он отметил, что де-факто Украина уже прошла свой путь в альянс.

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ТАСС / АР / Olivier Matthys

Юлия Коновалова

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