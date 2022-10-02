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1 октября, 23:37

Многих затоптали насмерть: Простой футбольный матч обернулся страшной смертью 127 человек

В результате стрельбы и давки на футбольном матче в Индонезии погибло 127 человек

Десятки человек погибли в результате беспорядков на футбольном матче в Индонезии. Об этой трагедии сообщает местная полиция.

Смертельный инцидент на матче в Индонезии. Видео © Twitter / TheInsiderPaper, BNONews

В рамках очередного тура чемпионата страны по футболу встречались клубы "Арема" и "Персебая". Хозяева поля уступили со счётом 2:3. После финального свистка недовольные болельщики "Аремы" выбежали на поле.

Более 40 человек погибло в давке при раздаче еды и вещей у церкви в Нигерии

Более 40 человек погибло в давке при раздаче еды и вещей у церкви в Нигерии

Правоохранителям пришлось пустить в ход слезоточивый газ, а затем началась стрельба — и образовалась давка. В результате, как сообщается, погибло 127 человек, большинство из них, по некоторым данным, были затоптаны насмерть. Среди жертв есть женщины, дети и полицейские. Поступает информация о большом количестве пострадавших.

Ранее Лайф сообщал, что перед началом матча Кубка Африки между сборными Камеруна и Коморских островов при входе на стадион "Олембе" произошла смертельная давка. Как уточнялось, восемь человек погибли и более 50 пострадали.

Обложка ©

Twitter / TheInsiderPaper

Иван Косицын

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