Многих затоптали насмерть: Простой футбольный матч обернулся страшной смертью 127 человек
В результате стрельбы и давки на футбольном матче в Индонезии погибло 127 человек
Десятки человек погибли в результате беспорядков на футбольном матче в Индонезии. Об этой трагедии сообщает местная полиция.
Смертельный инцидент на матче в Индонезии. Видео © Twitter / TheInsiderPaper, BNONews
В рамках очередного тура чемпионата страны по футболу встречались клубы "Арема" и "Персебая". Хозяева поля уступили со счётом 2:3. После финального свистка недовольные болельщики "Аремы" выбежали на поле.
Правоохранителям пришлось пустить в ход слезоточивый газ, а затем началась стрельба — и образовалась давка. В результате, как сообщается, погибло 127 человек, большинство из них, по некоторым данным, были затоптаны насмерть. Среди жертв есть женщины, дети и полицейские. Поступает информация о большом количестве пострадавших.
Ранее Лайф сообщал, что перед началом матча Кубка Африки между сборными Камеруна и Коморских островов при входе на стадион "Олембе" произошла смертельная давка. Как уточнялось, восемь человек погибли и более 50 пострадали.
Twitter / TheInsiderPaper