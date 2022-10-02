США освободили двух граждан Венесуэлы в обмен на семерых американцев

Власти Венесуэлы заявили об освобождении двух "несправедливо заключённых" граждан страны в США. Также они сообщили об освобождении по гуманитарным причинам американских граждан, которые находились в заключении в Боливарианской Республике.

"Боливарианская Республика Венесуэла желает сообщить нашему народу и международному сообществу, что в результате переговоров, проведённых с 5 марта с представителями правительства США, удалось освободить двух молодых венесуэльцев, несправедливо заключённых в тюрьму этой страны", — говорится в заявлении, которое распространил вице-президент Венесуэлы Альфред Насарет.

Венесуэльская система правосудия также приняла решение освободить по гуманитарным соображениям группу граждан США, в отношении которых велась судебная тяжба, добавил политик.

"Боливарианское правительство Венесуэлы приветствует результаты этих переговоров и надеется на сохранение мира и согласия со всеми народами нашего региона и мира", — сказано в сообщении.

На переговорах в июле делегация США обсуждала в Венесуэле освобождение отставного морского пехотинца Мэтью Хита, пяти экс-менеджеров нефтяной компании Citgo и ещё двух американцев. Позднее ещё трое граждан США были задержаны за нелегальный въезд в Венесуэлу.

Штаты освободили Эфраина Антонио Кампо-Флореса и Франсиско Флорес-де-Фрейтаса, которые являются племянниками супруги президента Венесуэлы Николаса Мадуро Силии Флорес. Они были приговорены к 18 годам лишения свободы по обвинению в сговоре с целью контрабанды наркотиков в Штаты. Венесуэла со своей стороны освободила шесть американцев и одного обладателя постоянного вида на жительство в США. Пятеро освобождённых — бывшие менеджеры компании Citgo. Также сообщается об освобождении Мэтью Хита и Османа Хана, который несколько месяцев назад был задержан за нелегальный въезд в Венесуэлу.