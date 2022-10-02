Генштаб Британии испугался российских ударов со всех сторон

Глава Генштаба Великобритании Тони Радакин заявил об опасениях по поводу удара по стране со стороны России: он полагает, что Москва может атаковать с разных направлений, в том числе из космоса.

В беседе с Telegraph военачальник высказал мнение, что у России есть возможность вывести из строя спутники и системы связи. В случае такого удара Соединённое Королевство будет фактически изолировано от мира.

"У России есть силы в космосе. Россия обладает ядерным потенциалом. Россия имеет значительный подводный флот", — цитирует Радакина газета.

Этот сценарий, по словам адмирала, "представляет угрозу всему Западу". Однако, добавил он, если такое произойдёт, то со стороны НАТО будет дан "решительный ответ".