Генштаб Британии испугался российских ударов со всех сторон
Глава британского Генштаба: Россия способна ударить по Лондону из космоса
Глава Генштаба Великобритании Тони Радакин заявил об опасениях по поводу удара по стране со стороны России: он полагает, что Москва может атаковать с разных направлений, в том числе из космоса.
В беседе с Telegraph военачальник высказал мнение, что у России есть возможность вывести из строя спутники и системы связи. В случае такого удара Соединённое Королевство будет фактически изолировано от мира.
"У России есть силы в космосе. Россия обладает ядерным потенциалом. Россия имеет значительный подводный флот", — цитирует Радакина газета.
Этот сценарий, по словам адмирала, "представляет угрозу всему Западу". Однако, добавил он, если такое произойдёт, то со стороны НАТО будет дан "решительный ответ".
Ранее, напомним, глава МИД Великобритании Лиз Трасс, являвшаяся на тот момент претендентом на посты лидера правящей Консервативной партии и премьер-министра страны, заявила, что готова применить ядерное оружие в случае необходимости. Таким образом она ответила на вопрос о её действиях при возникновении угрозы для Соединённого Королевства.
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