Игнорировать нельзя: Автовладельцев предупредили о странных штрафах

Водители в России нередко сталкиваются со странными штрафами: они приходят без подтверждающего нарушение фото либо же с фотографией, но без зафиксированного нарушения, а порой и вовсе с необычными реквизитами. Что делать в таких ситуациях автомобилистам, объяснил ведущий юрист компании "Объединённый юридический центр "Парфенон" Павел Уткин.

В разговоре с агентством "Прайм" эксперт отметил, что самый очевидный вариант — "письмо счастья" пришло от мошенников. Такие случаи легко выявить при попытке перевести деньги, так как реквизиты сильно отличаются от стандартных. В иных случаях фото могло не подгрузиться в базу, и тогда автовладельцам есть смысл перед уплатой штрафа подождать несколько суток. У водителя есть 20 "льготных" дней со дня получения штрафа, напомнил Уткин.

"Если фото придёт и на нём будет видно нарушение, тогда без вопросов платить нужно — независимо от того, что это за нарушение: непристёгнутый ремень, разговор по телефону, превышение скорости или ещё что-либо. Если же нарушения на фото нет — можно спокойно обжаловать штраф через сайт ГИБДД или те же "Госуслуги", — посоветовал юрист.

Кроме того, бывают случаи, когда штраф пришёл по ошибке камеры: нарушили не вы, а соседнее авто. Как уточнил эксперт, такие штрафы можно и нужно обжаловать через заявление в ГИБДД или на сайте "Госуслуги".