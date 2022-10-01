Глава украинской разведки похвастался работой спецслужбы в стиле израильского "Моссада"

В силовых структурах Украины уже сейчас можно встретить засекреченных сотрудников, которые работают в стиле израильской разведки "Моссад". Об этом ТСН рассказал руководитель Главного управления разведки (ГУР) МО Украины Кирилл Буданов.

При этом Буданов не стал раскрывать каких-либо деталей работы таких сотрудников, а также выразил надежду, что они не будут использованы руководством страны. Кроме того, он поделился историей, как некогда занимал "засекреченный" пост и был вынужден обратиться в банк, чтобы восстановить свою карту.

"Предоставил документы, но это всё другое лицо. Это всё (засекреченная служба. — Прим. Лайфа) и есть эта реальность", — заявил Буданов.