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2 октября, 01:14

Сборная США по баскетболу посвятила победу на ЧМ осуждённой в России Грайнер

Форвард женской сборной США по баскетболу Брианна Стюарт прокомментировала победу в финале чемпионата мира в матче против Китая.

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"Это для Бриттни Грайнер. Надеюсь, она знает, что мы думаем о ней. Мы с нетерпением ждём её возвращения домой. Надеемся, что это произойдёт как можно скорее", — приводит заявление Стюарт издание Marca.

Напомним, Грайнер была задержана в феврале при прохождении зелёного коридора в аэропорту Шереметьево после прилёта из Нью-Йорка. В её ручной клади нашли вейпы с гашишным маслом. В начале августа Химкинский суд Московской области приговорил её к девяти годам лишения свободы за контрабанду и хранение наркотиков.

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ТАСС / АР / Luca Bruno

Юлия Коновалова

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