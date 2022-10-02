Сборная США по баскетболу посвятила победу на ЧМ осуждённой в России Грайнер
Форвард женской сборной США по баскетболу Брианна Стюарт прокомментировала победу в финале чемпионата мира в матче против Китая.
"Это для Бриттни Грайнер. Надеюсь, она знает, что мы думаем о ней. Мы с нетерпением ждём её возвращения домой. Надеемся, что это произойдёт как можно скорее", — приводит заявление Стюарт издание Marca.
Напомним, Грайнер была задержана в феврале при прохождении зелёного коридора в аэропорту Шереметьево после прилёта из Нью-Йорка. В её ручной клади нашли вейпы с гашишным маслом. В начале августа Химкинский суд Московской области приговорил её к девяти годам лишения свободы за контрабанду и хранение наркотиков.
ТАСС / АР / Luca Bruno