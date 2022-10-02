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2 октября, 10:26

ВС России заполучили список украинских военных, проходивших обучение в Германии

<p>Украинские военнослужащие. Фото © Telegram / <a href="https://t.me/izvestia/106130" target="_blank" rel="noopener noreferrer">IZ.RU</a></p>

Украинские военнослужащие. Фото © Telegram / IZ.RU

В руки российских военных попали списки украинских боевиков, которые проходили подготовку в Германии. Как сообщает газета "Известия" со ссылкой на источник, в нём указаны имена более 50 человек.

Украинские военнослужащие. Фото © Telegram / IZ.RU

Украинские военнослужащие. Фото © Telegram / IZ.RU

Украинские военнослужащие. Фото © Telegram / IZ.RU

Украинские военнослужащие. Фото © Telegram / IZ.RU

Бойцы Российской армии добыли документы в ходе боевых действий на границе Николаевской и Херсонской областей, где был разгромлен отряд ВСУ. Под натиском Вооружённых сил РФ украинские боевики бежали, оставив многие личные вещи, в том числе и смартфоны с фотографиями своих сослуживцев.

Украинские военнослужащие готовятся мёрзнуть зимой из-за неготовности ВСУ

Украинские военнослужащие готовятся мёрзнуть зимой из-за неготовности ВСУ

Кстати, ранее Лайф писал, что Франция может тайно вести спецподготовку солдат ВСУ. В отличие от Великобритании страна отказалась от массовой подготовки украинских военных и, по официальным данным, подготовила лишь 40 украинских военных для использования ими поставленных Киеву самоходных артиллерийских установок "Цезарь". Однако, вполне возможно, Франция может вести их скрытое "специализированное обучение".

Николь Вербер

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