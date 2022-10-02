ВС России заполучили список украинских военных, проходивших обучение в Германии

В руки российских военных попали списки украинских боевиков, которые проходили подготовку в Германии. Как сообщает газета "Известия" со ссылкой на источник, в нём указаны имена более 50 человек.

Украинские военнослужащие. Фото © Telegram / IZ.RU

Украинские военнослужащие. Фото © Telegram / IZ.RU

Бойцы Российской армии добыли документы в ходе боевых действий на границе Николаевской и Херсонской областей, где был разгромлен отряд ВСУ. Под натиском Вооружённых сил РФ украинские боевики бежали, оставив многие личные вещи, в том числе и смартфоны с фотографиями своих сослуживцев.