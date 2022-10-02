Украинские военнослужащие готовятся мёрзнуть зимой из-за неготовности ВСУ

У украинских вооружённых сил существуют серьёзные проблемы с зимним обмундированием. Об этом изданию "Страна.ua" рассказали сами военнослужащие.

Так, один из лейтенантов сообщил, что бригаде, в которой он служит, тёплую форму ещё даже не собираются выдавать, несмотря на просьбы солдат. Военнослужащие воюют на севере страны, они мёрзнут. Военный рассказал, что начальство сослалось на уничтожение складов и потому нужно ждать новых поступлений.

"Стало привычным, что когда приходишь на склад получать обувь или форму, то почему-то всегда нет нужных размеров. Или получаешь форму уже негодную, кем-то ношеную", — добавил он.

Ещё один военнослужащий в звании сержанта сообщил, что зимнюю форму его подразделению почему-то выдали ещё летом. Бойцам таким образом пришлось хранить вещи прямо у своих позиций. Позже они вынуждены были отступить, и всё полученное обмундирование бросили, поскольку на тот момент "было не до этого". По документам бойцы как бы получили форму, но на самом деле её просто нет ни у кого, посетовал он.

Солдат по имени Игорь отслужил в украинской армии три года и ни разу не видел своевременной выдачи экипировки. Военнослужащие, по его словам, вынуждены одеваться за свой счёт.