Названы рецепты победы над бессонницей и стрессом

Стрессовое состояние крайне негативно влияет на гормональные процессы, регулирующие циклы здорового сна. Под влиянием стресса меняется архитектура сна, нарушается баланс между фазами быстрого и медленного сна. Поскольку оба типа сна нужны для физического и психического благополучия, дисбаланс может затруднить засыпание и снизить качество и эффективность сна. Об этом сообщила руководитель Центра сомнологии клинико-диагностического центра МЕДСИ на Красной Пресне, врач функциональной диагностики Татьяна Сурненкова.

"Одним из проявлений стресса являются усиленные эпизоды вздрагиваний при засыпании, снижение воспоминаний о снах, повышение порога пробуждений. А в некоторых случаях стресс влияет на содержание и интенсивность сновидений", — приводит слова специалиста агентство "Прайм".

Как указала Сурненкова, стресс очень часто ухудшает засыпание, поскольку мозг слишком гиперактивен. И попытка заснуть в таком состоянии порождает ещё большую тревогу, потому что быстро заснуть не получается. Таким образом, формируется порочный круг.

Врач настоятельно рекомендует: контролировать питание — только три сбалансированных приёма пищи в день; исключить плотный ужин за три часа до сна, избегать солёной и острой пищи и больше употреблять такие продукты, как сыр, шпинат и курятина; избегать употребления никотина и кофеина за несколько часов до сна; избавляться от любых негативных мыслей; принимать душ под прохладной водой перед сном.

По словам Сурненковой, если человек проснулся среди ночи — главное, не паниковать. Сомнолог рекомендует не думать о времени в такие моменты и гнать от себя любые негативные мысли, а после расслабиться и визуализировать что-то хорошее и приятное. Однако если вы понимаете, что вам ничего не помогает, то следует обратиться к специалисту.