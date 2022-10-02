Названы рецепты победы над бессонницей и стрессом
Сомнолог Сурненкова порекомендовала принимать перед сном прохладный душ
Стрессовое состояние крайне негативно влияет на гормональные процессы, регулирующие циклы здорового сна. Под влиянием стресса меняется архитектура сна, нарушается баланс между фазами быстрого и медленного сна. Поскольку оба типа сна нужны для физического и психического благополучия, дисбаланс может затруднить засыпание и снизить качество и эффективность сна. Об этом сообщила руководитель Центра сомнологии клинико-диагностического центра МЕДСИ на Красной Пресне, врач функциональной диагностики Татьяна Сурненкова.
"Одним из проявлений стресса являются усиленные эпизоды вздрагиваний при засыпании, снижение воспоминаний о снах, повышение порога пробуждений. А в некоторых случаях стресс влияет на содержание и интенсивность сновидений", — приводит слова специалиста агентство "Прайм".
Как указала Сурненкова, стресс очень часто ухудшает засыпание, поскольку мозг слишком гиперактивен. И попытка заснуть в таком состоянии порождает ещё большую тревогу, потому что быстро заснуть не получается. Таким образом, формируется порочный круг.
Врач настоятельно рекомендует: контролировать питание — только три сбалансированных приёма пищи в день; исключить плотный ужин за три часа до сна, избегать солёной и острой пищи и больше употреблять такие продукты, как сыр, шпинат и курятина; избегать употребления никотина и кофеина за несколько часов до сна; избавляться от любых негативных мыслей; принимать душ под прохладной водой перед сном.
По словам Сурненковой, если человек проснулся среди ночи — главное, не паниковать. Сомнолог рекомендует не думать о времени в такие моменты и гнать от себя любые негативные мысли, а после расслабиться и визуализировать что-то хорошее и приятное. Однако если вы понимаете, что вам ничего не помогает, то следует обратиться к специалисту.
Ранее Лайф рассказывал о главных ошибках при борьбе с бессонницей, которые могут лишить сна. Одна из них — лежать в постели с сильным желанием как можно быстрее уснуть. Чем больше вы думаете о том, как важно заснуть, тем больше усиливается тревога и вырабатывается гормон стресса кортизол, который в свою очередь провоцирует бодрость.
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