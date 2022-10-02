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2 октября, 02:54

Новую Каховку атаковали второй раз за несколько часов

Администрация Новой Каховки: В городе раздалось десять взрывов, работает ПВО

Сирена воздушной тревоги сработала в Новой Каховке (Херсонская область). По информации городской администрации, прозвучало десять взрывов, задействована система ПВО.

"В Новой Каховке вновь звучит сирена воздушной тревоги... Работает ПВО: около десяти воздушных взрывов", — сообщили власти города в "Телеграме".

В Новой Каховке сработала ПВО, город остался без света

В Новой Каховке сработала ПВО, город остался без света

Последняя атака по Новой Каховке была зафиксирована буквально несколько часов назад: поздно вечером 1 октября по городу был нанесён ракетный удар со стороны украинских войск. По данным властей, в воздухе прогремело два взрыва. Сообщалось и о серии взрывов в Херсоне, это тоже произошло накануне вечером.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Дмитрий Алексиевич

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