Новую Каховку атаковали второй раз за несколько часов

Последняя атака по Новой Каховке была зафиксирована буквально несколько часов назад: поздно вечером 1 октября по городу был нанесён ракетный удар со стороны украинских войск. По данным властей, в воздухе прогремело два взрыва. Сообщалось и о серии взрывов в Херсоне, это тоже произошло накануне вечером.