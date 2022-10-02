Новую Каховку атаковали второй раз за несколько часов
Администрация Новой Каховки: В городе раздалось десять взрывов, работает ПВО
Сирена воздушной тревоги сработала в Новой Каховке (Херсонская область). По информации городской администрации, прозвучало десять взрывов, задействована система ПВО.
"В Новой Каховке вновь звучит сирена воздушной тревоги... Работает ПВО: около десяти воздушных взрывов", — сообщили власти города в "Телеграме".
Последняя атака по Новой Каховке была зафиксирована буквально несколько часов назад: поздно вечером 1 октября по городу был нанесён ракетный удар со стороны украинских войск. По данным властей, в воздухе прогремело два взрыва. Сообщалось и о серии взрывов в Херсоне, это тоже произошло накануне вечером.
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ТАСС / Сергей Мальгавко