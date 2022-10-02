"Не поддаётся давлению санкций": В США увидели решимость Путина сражаться до конца

Газета New York Times уловила в выступлении президента России Владимира Путина на митинге-концерте на Красной площади предупреждение Западу о готовности сражаться до конца. Издание считает, что риторика главы РФ была более жёсткой, чем раньше.

"Путин постарался показать Западу свою решимость: он не поддаётся давлению санкций и поставок оружия на Украину и будет продолжать сражаться", — пишут авторы публикации.