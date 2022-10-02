"Не поддаётся давлению санкций": В США увидели решимость Путина сражаться до конца
NYT: Путин дал понять Западу, что намерен сражаться, несмотря на санкции
Газета New York Times уловила в выступлении президента России Владимира Путина на митинге-концерте на Красной площади предупреждение Западу о готовности сражаться до конца. Издание считает, что риторика главы РФ была более жёсткой, чем раньше.
"Путин постарался показать Западу свою решимость: он не поддаётся давлению санкций и поставок оружия на Украину и будет продолжать сражаться", — пишут авторы публикации.
Российский президент показал желание возглавить глобальное движение против гегемонии США, продолжает газета. По словам российского лидера, Запад "безжалостно колонизировал другие страны и вёл войны ради экономической выгоды" — и не изменил своего поведения с тех времён.
Напомним, в ходе выступления на Красной площади Путин назвал день подписания документов о вхождении четырёх новых регионов в состав России днём правды и справедливости. Президент также заявил, что Россия открывает жителям этих регионов не только двери, но и своё сердце.
ТАСС / Антон Новодережкин