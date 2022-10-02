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2 октября, 02:00

Пасечник наградил маму и супругу Кадырова

Кадыров сообщил, что глава ЛНР Пасечник наградил его мать и супругу орденами Дружбы

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своём телеграм-канале сообщил, что руководитель Луганской Народной Республики Леонид Пасечник наградил его мать, Аймани Кадырову, и супругу, Медни Кадырову, которые руководят гуманитарным общественным фондом имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова.

Как подчеркнул Кадыров, ему было приятно узнать, что его мать и жена получили от главы ЛНР государственные награды республики. Женщины награждены орденами Дружбы. Глава Чечни указал, что по решению Аймани Несиевны с самого начала проведения специальной военной операции десятки тысяч тонн гуманитарной помощи регулярно доставляются в ЛНР и ДНР.

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"Нуждающиеся семьи и соцучреждения получают самые необходимые товары: продукты питания, медикаменты, медоборудование, одежду, средства первой необходимости, сладости, школьные принадлежности и т.д. Кроме того, сотням раненых и больных организован выезд на территорию РФ для лечения", — написал чеченский лидер.

Ранее Рамзан Кадыров заявил, что в ходе спецоперации России на Украине есть положительные моменты, однако есть и то, что вызывает недовольство.

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ТАСС / Елена Афонина

Иван Косицын

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