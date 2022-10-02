"Нас не волнует Украина": Полковник разведки рассказал, как Запад угодил в собственную ловушку

Запад попал в ловушку, попытавшись разрушить Россию санкциями, такое мнение высказал бывший офицер швейцарской разведки и экс-советник НАТО полковник Жак Бо. Власти США, по его словам, специально спровоцировали конфликт на Украине, чтобы использовать его как инструмент в противостоянии с Москвой.

"Нас не волнует Украина как таковая. Изначальная цель конфликта состояла в том, чтобы спровоцировать Россию и разрушить её экономику посредством санкций", — сказал Бо в интервью The Grayzone.

Впрочем, добавил полковник, проблема в том, что все эти ограничения не работают. Он считает, что изначальные планы Вашингтона были нацелены на то, чтобы антироссийские рестрикции нанесли Москве колоссальный ущерб и боевые действия закончились крайне быстро. Однако расчёты не оправдались, а Украина стала "жертвой просчёта" своих союзников.

"Мы вводим против неё (России. — Прим. Лайфа) всё новые и новые санкции — и всё безрезультатно. Запад попал в ловушку собственного просчёта, а для Украины это весьма прискорбно", — констатировал офицер.