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2 октября, 03:08

Блинкен вслед за Байденом подтвердил готовность поддерживать Киев

Блинкен пообещал Кулебе содействие со стороны США усилиям Украины в вопросе территорий

Госсекретарь США Энтони Блинкен поговорил по телефону с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Американский политик подтвердил готовность Вашингтона содействовать усилиям Киева по восстановлению контроля над "её территориями". Об этом говорится в заявлении Госдепа.

"Госсекретарь подтвердил посыл президента [Джо] Байдена о том, что США всегда будут уважать международно признанные границы Украины, и мы продолжим поддерживать попытки Украины восстановить контроль над её территориями, укрепляя её позиции как в военном, так и дипломатическом отношениях", — гласит текст заявления.

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Блинкен также обсудил с Кулебой вопросы оказания Киеву американской военной помощи, включая последний выделенный Вашингтоном транш размером 1,1 миллиарда долларов.

"Госсекретарь и министр иностранных дел также обсудили усилия, нацеленные на то, чтобы вывоз украинского зерна продолжался для удовлетворения нужд наиболее нуждающихся лиц по всему миру, а также затронули вопросы обеспечения безопасности ядерных объектов Украины", — уточнили в Госдепе США.

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Ранее глава Белого дома Джо Байден заявил, что США продолжат признавать Украину в прежних границах и поддержат попытки Киева восстановить контроль над бывшими регионами, которые по итогам референдумов вошли в состав РФ. Также он напомнил о выделении украинцам помощи в 1,1 миллиарда долларов, а также о введении новых антироссийских санкций.

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ТАСС / AP / Efrem Lukatsky

Иван Косицын

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