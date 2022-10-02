Блинкен вслед за Байденом подтвердил готовность поддерживать Киев

Госсекретарь США Энтони Блинкен поговорил по телефону с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Американский политик подтвердил готовность Вашингтона содействовать усилиям Киева по восстановлению контроля над "её территориями". Об этом говорится в заявлении Госдепа.

"Госсекретарь подтвердил посыл президента [Джо] Байдена о том, что США всегда будут уважать международно признанные границы Украины, и мы продолжим поддерживать попытки Украины восстановить контроль над её территориями, укрепляя её позиции как в военном, так и дипломатическом отношениях", — гласит текст заявления.

Блинкен также обсудил с Кулебой вопросы оказания Киеву американской военной помощи, включая последний выделенный Вашингтоном транш размером 1,1 миллиарда долларов.

"Госсекретарь и министр иностранных дел также обсудили усилия, нацеленные на то, чтобы вывоз украинского зерна продолжался для удовлетворения нужд наиболее нуждающихся лиц по всему миру, а также затронули вопросы обеспечения безопасности ядерных объектов Украины", — уточнили в Госдепе США.