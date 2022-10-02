С досады от референдумов: Австралия расширяет антироссийский санкционный список
Австралия готовит санкции против 28 россиян, имеющих отношение к референдумам
Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг заявила, что власти страны намерены ввести санкции в отношении 28 россиян, принимавших участие в организации и проведении референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Соответствующая информация опубликована на сайте австралийского МИД.
По словам Вонг, санкции коснутся финансовой сферы, а также ограничат въезд в страну для россиян. Список граждан России, которые подпадут под ограничения, не приводится.
Введение новых санкций демонстрирует "усиление решительного протеста Австралии", гласит релиз МИД. Министр пообещала также, что её страна и в дальнейшем намерена координировать действия "со своими партнёрами".
Ранее Россия ввела запрет на въезд в страну для представителей военно-промышленного комплекса, журналистов и муниципальных депутатов Австралии из-за проводимой странами Запада русофобской кампании. Всего в списке значится 41 человек.
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