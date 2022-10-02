С досады от референдумов: Австралия расширяет антироссийский санкционный список

Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг заявила, что власти страны намерены ввести санкции в отношении 28 россиян, принимавших участие в организации и проведении референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Соответствующая информация опубликована на сайте австралийского МИД.

По словам Вонг, санкции коснутся финансовой сферы, а также ограничат въезд в страну для россиян. Список граждан России, которые подпадут под ограничения, не приводится.

Введение новых санкций демонстрирует "усиление решительного протеста Австралии", гласит релиз МИД. Министр пообещала также, что её страна и в дальнейшем намерена координировать действия "со своими партнёрами".